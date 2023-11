Gay Games iniciam em Hong Kong após um ano de atraso

Mais de mil atletas se reuniram neste sábado (04) em um estádio em Hong Kong para a abertura dos Gay Games, evento internacional esportivo da comunidade LGBTQIA+, que acontece pela primeira vez no continente asiático.

Originalmente previsto para novembro de 2022, o evento foi adiado devido às rígidas restrições em Hong Kong durante a pandemia, que só começaram a ser suavizadas no final do ano passado.

Sob aplausos da plateia, atletas vestidos com cores vibrantes entraram neste sábado no Estádio Queen Elizabeth, segurando as bandeiras de seu países e do arco-íris.