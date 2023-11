Fluminense mereceu conquistar a Libertadores, diz Germán Cano

O atacante argentino do Fluminense, Germán Cano, afirmou após a conquista da Copa Libertadores, neste sábado, no maracanã, contra o Boca Juniors, que o time carioca mereceu o inédito título continental. "A ficha não caiu. É histórico o que criamos e vivemos. Realmente a gente jogou muito bem contra nosso adversário. Parabéns para eles, deixaram tudo no campo. Com luta, dedicação e trabalho fomos merecedores de levantar essa taça", disse Cano após o apito final. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O atacante argentino de 35 anos foi o autor do primeiro gol do seu time na final, com um belo chute de dentro da área ainda no primeiro tempo.

"Foi lindo. Sempre sonhei com um gol assim, ajudando o time a ser campeão. Parabenizo a todos", acrescentou. Outro sul-americano do Fluminense que falou foi o colombiano Jhon Arias, que disse viver o melhor momento de sua carreira esportiva. "Tínhamos esse objetivo de ficar marcados na história do Fluminense, sabíamos que era um título muito importante para todos nós e acho que jogamos um futebol muito bom com um elenco muito bom durante toda a temporada. Agora vamos comemorar muito", disse Arias. Para o jogador de Quibdó, "é o melhor momento da minha carreira com certeza, porque é um sonho de criança, e quando você é criança sonha com muitas coisas que às vezes nem percebe". "Sou uma pessoa privilegiada porque consegui conquistar um título inédito na história de um clube tão grande como o Fluminense, no Maracanã, que é o maior palco do futebol sul-americano, e contra o Boca Juniors, que é um rival histórico na Libertadores", acrescentou. "Acho que se eu olhar para essa criança da Colômbia, pequena, que jogava na rua, ela não acreditaria no que estou vivendo agora", comentou, e afirmou que sua avó foi decisiva para que ele aceitasse a oferta do Fluminense quando ele jogava no Santa Fé de Bogotá.