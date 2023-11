Diretor de prisão de segurança máxima na Guatemala é assassinado a tiros

O diretor de uma prisão de segurança máxima da Guatemala foi assassinado a tiros a caminho do trabalho neste sábado (4), na capital do país, informaram as autoridades.

Edwin Patzán foi baleado durante a manhã enquanto se aproximava da prisão de Matamoros, localizada dentro de um quartel militar no centro da capital, de acordo com a imprensa local.

"O Ministério do Interior lamenta a morte do diretor do Centro de Detenção Preventiva para Homens da Zona 1, Matamoros", disse a pasta em comunicado, sem fornecer detalhes sobre o incidente.