Dimitrov renasce contra Tsitsipas e vai disputar final do Masters 1000 de Paris

O búlgaro Grigor Dimitrov (17º do ranking da ATP) se classificou para a final do Masters 1000 de Paris-Bercy ao vencer o grego Stefanos Tsitsipas (6º) por 6-3, 6-7 (7/1) e 7-6 (7/3) neste sábado em duas horas e 31 minutos de jogo.

Ele disputará o título no domingo contra o vencedor do duelo entre o número 1 do mundo Novak Djokovic, seis vezes vencedor do torneio e finalista no ano passado, e o russo Andrey Rublev (5º).

O búlgaro disputará sua segunda final de Masters 1000 depois de vencer em Cincinnati em 2017, seu grande ano, coroado com o título do Masters.