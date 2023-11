City goleia Bournemouth (6-1) e é líder provisório do Inglês; Arsenal perde invencibilidade

Os atuais campeões são agora líderes com um ponto de vantagem sobre o Tottenham e três sobre o Arsenal.

O Manchester City, liderado por Jérémy Doku, goleou neste sábado o Bournemouth (6-1) e alcançou o primeiro lugar da Premier League, aproveitando a derrota do Arsenal (2º) por 1 a 0 para o Newcastle (6º), e aguardando o Tottenham (2º) jogar contra o Chelsea (12º), na segunda-feira.

A má notícia para a equipe comandada por Pep Guardiola foi a lesão de seu astro, Erling Haaland, substituído no intervalo por Phil Foden.

O atacante norueguês sofreu uma "torção no tornozelo", disse Guardiola à BBC. "Não queríamos correr riscos com ele, ele não estava se sentindo bem", acrescentou o treinador espanhol.

Doku abriu o placar com um belo chute após tabelar na área (30') e deu três assistências - para Bernardo Silva (33' e 83') e para Foden (64') - além de provocar o 3 a 0 com um chute de pé esquerdo que desviou nas costas do companheiro Manuel Akanji (37'). Nathan Aké completou a goleada na reta final (88').

"O que me pedem é para esperar a bola e jogar um contra um, faço isso desde os seis, sete ou oito anos, então para mim é uma bênção", disse o jogador de 21 anos, sensação da Premier League.