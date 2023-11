Chefe do Estado-Maior de Israel visita tropas na Faixa de Gaza, diz porta-voz

O chefe do Estado-Maior de Israel, o tenente-general Herzi Halevi, visitou as tropas dentro da Faixa de Gaza neste sábado (4), disse um porta-voz militar, sua primeira visita desde o início da guerra há quatro semanas.

"Sim, ele esteve na Faixa de Gaza hoje", declarou o porta-voz quando questionado pela AFP. Canais de televisão israelenses transmitiram imagens de Halevi com as tropas dentro do território palestino governado pelo Hamas.

