Casa de líder do Hamas é atingida por ataque aéreo

Os militares de Israel atingiram a casa da família do líder exilado do Hamas, nos arredores da Cidade de Gaza, com um ataque aéreo neste sábado. Eles prosseguiram com as ofensivas no enclave sitiado onde uma crise humanitária está piorando rapidamente.

A casa da família do líder exilado do Hamas, Ismail Haniyeh, no campo de refugiados de Shati, no extremo norte da Cidade de Gaza, foi atingida na manhã de hoje por um ataque aéreo, de acordo com o escritório de mídia administrado pelo Hamas em Gaza. Não houve detalhes imediatos sobre danos ou vítimas.

Um alto funcionário do Hamas, Ghazi Hamad, disse à Associated Press que a residência estava sendo usada pelos dois filhos de Haniyeh.