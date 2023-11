Buenos Aires tem marcha do Orgulho com forte mensagem política diante das eleições

Milhares de pessoas participaram, neste sábado (4), em Buenos Aires, de uma edição da Marcha do Orgulho LGBTQIA+ com uma forte mensagem política em defesa dos direitos conquistados por essa comunidade, às vésperas da definição das eleições presidenciais argentinas.

A duas semanas do segundo turno das eleições, a 32ª Marcha do Orgulho contou com vários lemas e slogans, como "Nem um ajuste a mais, nem um direito a menos" e "Por um orgulho com direitos e um Estado democrático que os garanta".

As mensagens apontam para o candidato ultraliberal Javier Milei e seu partido, Liberdade Avança, acusados pelo partido no poder de querer reduzir os direitos dos argentinos. Milei disputa a presidência com o atual ministro da Economia, Sergio Massa.