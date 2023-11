Brasil vence Argentina (3-0) no vôlei masculino e conquista o ouro no Pan

Na grande decisão entre as potências sul-americanas, a seleção brasileira venceu em sets diretos de 25-23, 25-13 e 25-22, em uma hora e 17 minutos.

O Brasil impôs sua clara superioridade neste sábado (4) e derrotou a Argentina por 3 a 0 na final do vôlei masculino dos Jogos Pan-Americanos Santiago-2023.

Os maiores pontuadores foram Darlan Ferreira com 14 e Judson Nunes com um a menos, enquanto Bruno Lima foi o que mais pontuou pela Argentina, com 12.

Mais cedo, a Colômbia derrotou Cuba por 3 sets a 1, com parciais de 32-30, 15-25, 29-27 e 25-17 e ficou com a medalha de bronze.

Vôlei masculino:

1. Argentina - ouro

2. Brasil - prata