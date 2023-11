Blinken tenta persuadir países árabes a apoiarem Gaza após conflito

Blinken encontrou-se primeiro com o primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, cujo país devastado econômica e politicamente é o lar do Hezbollah - uma força apoiada pelo Irã e hostil a Israel. Os EUA têm sérias preocupações de que o Hezbollah, que já intensificou os ataques com foguetes ao norte de Israel, assuma um papel mais ativo no conflito.

Um dia depois de o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ter desprezado claramente o aviso contundente de Blinken de que Israel corre o risco de perder qualquer esperança de um eventual acordo de paz com os palestinos, a menos que alivie a crise humanitária em Gaza. Ele se encontrou em Amã com altos funcionários jordanianos e outros árabes, que permanecem zangados e profundamente desconfiados de Israel à medida que este intensifica a sua guerra contra o Hamas.

Blinken também posou para fotos com o ministro das Relações Exteriores do Catar, cujo país emergiu como o interlocutor mais influente do Hamas e foi fundamental para negociar a libertação limitada de reféns detidos pelo grupo, bem como para convencê-lo a permitir que cidadãos estrangeiros sair de Gaza e atravessar para o Egito.

Mais tarde, Blinken manteria conversas em grupo com os ministros das Relações Exteriores do Catar, Jordânia, Egito, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, e com o presidente do comitê executivo da Organização para Libertação da Palestina (OLP). Todos os países denunciaram as táticas de Israel contra o Hamas, que eles disseram ser uma punição coletiva ilegal ao povo palestino.

Blinken também verá o rei Abdullah II da Jordânia, cujo país chamou de volta esta semana seu embaixador em Israel e disse ao enviado de Israel para não retornar ao país até que a crise de Gaza terminasse. Fonte: Associated Press