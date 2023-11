Barça vence Real Sociedad nos acréscimos e é terceiro no Espanhol; Girona lidera

Com um gol do uruguaio Ronald Araujo nos acréscimos após revisão do VAR, o Barcelona venceu a Real Sociedad em San Sebastián (1-0), neste sábado (4), pela 12ª rodada de LaLiga.

Com estes três pontos, o Barça está a quatro do líder Girona e um atrás do Real Madrid (2º), que recebe no domingo o Rayo Vallecano.

A equipe 'culé' vinha de uma dolorosa derrota em casa para a equipe 'merengue' no grande 'Clásico' da semana passada (2-1) que levantou as primeiras dúvidas.