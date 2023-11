Ator Russell Brand é acusado em Nova York por agressão sexual em 2010

Esta denúncia no Supremo Tribunal do Estado de Nova York acontece após as acusações de outras mulheres e de investigações por estupro, agressão sexual e violência psicológica, realizadas em setembro e outubro pelos meios de comunicação e pela polícia do Reino Unido.

De acordo com os relatos das mulheres, as agressões ocorreram entre 2006 e 2013, quando Brand, popularmente conhecido como ex-marido da cantora Katy Perry, estava no auge de sua fama, trabalhando como apresentador das redes BBC Radio 2, Channel 4 e atuando em filmes de Hollywood.

Em Nova York, a denúncia foi apresentada por uma mulher sob anonimato, mencionada pelo sistema de justiça dos Estados Unidos como "Jane Doe", que alegou que, em 7 de julho de 2010, "estava trabalhando no set do filme 'Arthur, o Milionário Irresistível' quando o ator principal Russell Brand me agrediu sexualmente".

"Jane Doe" disse que Brand apareceu bêbado, "cheirando a álcool e carregando uma garrafa de vodca no set".

"Em seguida, ele expôs o pênis para mim no set diante de todo o elenco e equipe", afirmou.

Mais tarde no mesmo dia, Brand seguiu a atriz até um banheiro "e me agrediu, enquanto um membro da equipe de produção ficava do lado de fora vigiando a porta", de acordo com a denúncia assinada em 7 de outubro.

A denúncia também é dirigida a Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Discovery, MBST Entertainment, BenderSpink e Langley Park Pictures.