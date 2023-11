Ataque de Israel contra campo de refugiados de Maghazi em Gaza deixa mais de 30 mortos, afirma Hamas

Mais de 30 pessoas morreram em um ataque israelense na noite deste sábado (4) contra um campo de refugiados no centro de Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas.

"Mais de 30 mártires foram levados ao Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, em Deir Al-Balah, no massacre cometido pela ocupação no campo de Al-Maghazi", disse um porta-voz do Ministério da Saúde, Ashraf al-Qudra, em um comunicado.

Uma testemunha afirmou à AFP que várias casas foram atingidas por um ataque aéreo.