Tempestade Ciaran deixa 16 mortos na Europa

A tempestade, que segue em direção ao leste do continente depois de atingir a costa atlântica, deixou seis mortos na Toscana, centro-norte de Itália, onde provocou chuvas de níveis recordes, anunciaram as autoridades locais. Um balanço anterior havia relatado três mortos.

A tempestade Ciaran, que afeta a Europa, deixou pelo menos 16 mortos no continente, seis deles na Itália, segundo um novo balanço desta sexta-feira (3), e provocou muitas perturbações em vários países, com portos fechados e voos cancelados.

Segundo a agência meteorológica espanhola (Anmet), algumas regiões do País Basco também estavam em alerta vermelho, com ondas que poderiam alcançar os oito ou nove metros.

Na Espanha, a região mais afetada foi o noroeste do país, onde as autoridades pediram aos cidadãos que tomassem a máxima precaução.

Em Portugal, dois homens e uma mulher, cujas idades e nacionalidades não são conhecidas, morreram nesta sexta quando um veleiro de bandeira dinamarquesa afundou. A embarcação havia encalhado em uma praia do centro do país, em meio a ondas fortes.

A tempestade Ciaran provocou a interrupção de parte do tráfego ferroviário em Flandres, no norte da Bélgica, e perturbações no restante do país.

Na quinta-feira, o tráfego marítimo foi afetado na Antuérpia.

Na França, um caminhoneiro morreu em seu veículo no departamento de Aisne (noroeste) após a queda de uma árvore. As autoridades também relataram a morte de um homem que caiu da varanda de sua residência na cidade portuária de Le Havre (norte).