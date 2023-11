Tempestade Ciaran deixa 12 mortos na Europa

A tempestade, que segue em direção ao leste depois de atingir a costa atlântica, deixou cinco mortos na Toscana, centro-norte de Itália, onde provocou chuvas de níveis recordes, anunciaram as autoridades locais.

A tempestade Ciaran, que afeta a Europa, provocou pelo menos 12 mortes no continente e muitas perturbações em vários países, com portos fechados e voos cancelados.

Em Florença, "a situação é crítica", alertou o prefeito da cidade turística, Dario Nardella. O rio Arno deve atingir o pico da cheia nesta sexta-feira.

Vários incidentes fatais foram provocados por árvores derrubadas por rajadas de vento: duas vítimas na Bélgica, duas na França, uma na Espanha, uma na Alemanha e outra na Holanda.

Em Madri, o serviço de emergências da capital espanhola confirmou "o falecimento de uma mulher (...) após a queda de uma árvore em uma rua do centro da cidade".

Na Espanha, a região mais afetada foi o noroeste do país, em particular a Galícia, onde as autoridades emitiram alerta vermelho, que significa risco extremo, devido aos fortes ventos.

Na costa do País Basco, as ondas podem alcançar de oito a nove metro, segundo a meteorologia.

Mais de 80 voos foram cancelados em 11 aeroportos do país.