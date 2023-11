Preços dos alimentos caem pelo terceiro mês consecutivo, afirma FAO

Os preços dos alimentos caíram pelo terceiro mês consecutivo em outubro graças à desvalorização do arroz, do trigo e do açúcar, informou nesta sexta-feira (3) a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

O índice da organização da FAO, que mede uma cesta básica de produtos, caiu 0,5% em relação ao mês de setembro e teve uma desvalorização de 10,9% na comparação anual.

O preço internacional do arroz, que atingiu em agosto o máximo dos últimos 15 anos, registrou uma queda de 2,0%.