Perto do 'front' na Ucrânia, a plataforma das lágrimas do trem 712

Com um buquê de rosas nas mãos, o soldado Yuri sobe ao trem para abraçar sua mulher que chega de Kiev para visitá-lo no leste da Ucrânia, perto do "front", onde combate. Ele tem 56 anos. Sua esposa, Vira, 49. Mas, na plataforma 4 do terminal de Kramatorsk, caminham como dois jovens amantes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Vira tomou pouco antes da sete da manhã o trem interurbano número 712, a conexão diária entre Kiev e essa cidade do Donbass, a 25 quilômetros de um dos "fronts" mais ativos da guerra.

Depois de sete horas de viagem, o casal se reencontra, com emoção. A última vez foi no verão. "As lágrimas me saltam aos olhos (...) Hoje é o aniversário de Vira. É um presente, está tudo perfeito", diz, jovialmente, este grandalhão, de boné e uniforme camuflado, mobilizado na Defesa Territorial. Como muitos casais separados pela guerra que se reencontram por um curto período de tempo em Kramatorsk, Yuri e Vira alugaram um apartamento na cidade. "Ele tem três dias de folga. Acaba de voltar do 'ponto zero', como chamamos a última posição antes do inimigo", conta a esposa, vestida com uma elegante peça de lã bege. Andriy, de 36 anos, desembarca sozinho do mesmo trem. Sua esposa acompanhou-o até a estação de Kiev, onde se abraçaram longamente antes de se despedirem. Integrante da 66ª brigada mecanizada, o soldado retorna de 15 dias de férias. Sua última licença foi em junho.

O casal tem um filho pequeno e ele não quer que sua esposa vá para Kramatorsk, porque "é realmente muito perigoso". "Não sei mensurar como é difícil" se despedir, diz o soldado. "Vai demorar três, quatro dias para me adaptar. É parecido com a minha esposa", acrescenta.

Do trem, descem outros homens uniformizados que ocupam, principalmente, os vagões de primeira classe. Eles retornam ao "front" após curtas licenças, de treinamentos, ou de tratamentos médicos. O comboio vai lotado, também com civis. Eles vêm visitar amigos que ficaram na região, ou são deslocados que voltam por alguns dias para cuidar de suas casas. Após uma hora de pausa, o trem parte novamente, mais uma vez cheio, de volta à capital, aonde chega depois das nove da noite.