JERUSALÉM:

Cidade Velha de Jerusalém sofre com a guerra

As ruas antes movimentadas da Cidade Velha de Jerusalém registram um silêncio assustador atualmente. A guerra entre Israel e o Hamas afasta os turistas e o seu dinheiro tão necessário.

(Israel palestinos conflito turismo)

RAFAH:

Trabalhadores palestinos presos em Israel são enviados de volta a Gaza sob bombas

O fluxo de homens exaustos é interminável. Eles chegam a Gaza em pequenos grupos, debilitados. Alguns caem de joelhos de exaustão e todos querem mostrar as marcas de tortura nos pulsos e o número etiquetado no tornozelo - marcas do período de prisão em Israel.

(conflito palestinos prisioneiros trabalho direitos Israel)

GAZA:

Bombardeio causa grandes danos em escritório da AFP em Gaza

O escritório da AFP na Faixa de Gaza, um território bombardeado incessantemente pelo Exército israelense, ficou seriamente danificado por um ataque na quinta-feira, constatou um colaborador da agência nesta sexta-feira (3).

(palestinos conflito mídia imprensa Israel)

NAÇÕES UNIDAS:

Em Gaza, nem a bandeira da ONU serve de proteção

A bandeira da ONU já não é suficiente para proteger os 600 mil palestinos que se refugiaram nas escolas da organização na Faixa de Gaza, lamentou nesta sexta-feira (3) um responsável da ONU no terreno, relatando a morte de 38 pessoas nestes abrigos.

(ONU Israel palestinos conflito)

=== EUROPA TEMPESTADE ===

MONTEMURLO:

Tempestade Ciaran deixa 15 mortos na Europa

A tempestade Ciaran, que afeta a Europa, provocou pelo menos 15 mortes no continente e muitas perturbações em vários países, com portos fechados e voos cancelados.

(Europa meteorologia tempestade energia transporte eletricidade aviação agricultura)

=== EUA LATAM ===

WASHINGTON:

Cúpula entre Biden e América Latina busca impulsionar a economia e frear a migração

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reúne nesta sexta-feira (3) com líderes da América Latina para impulsionar o crescimento com mais investimento, títulos verdes e cadeias de abastecimento fortes, a fim de frear a migração e, no processo, contra-atacar a influência da China.

(EUA diplomacia Latam comércio)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Trump: de indiciado a presidente? As surpreendentes eleições de 2024 nos EUA

A eleição presidencial dos EUA era uma corrida de obstáculos bem codificada até que Donald Trump alterou as regras. Agora, ele promete fazer isso de novo, alternando comícios e audiências judiciais.

(EUA eleições política)

WASHINGTON:

Os pré-candidatos das eleições presidenciais nos Estados Unidos em 2024

Além de Joe Biden e Donald Trump, os dois grandes favoritos, uma dezena de pré-candidatos, entre governadores, empresários e até um sobrinho de John Fitzgerald Kennedy (JFK), anunciaram que desejam disputar as eleições presidenciais dos Estados Unidos em novembro de 2024.

(EUA eleições política)

WASHINGTON:

Biden e a difícil busca por um eleitorado perdido: os operários brancos

Ele se autodenomina "Joe de Scranton", a cidade operária da Pensilvânia onde nasceu, e garante que continua apegado à "dignidade" dos trabalhadores, mas será difícil para Biden roubar os votos de Donald Trump na classe operária branca.

(EUA história eleições governo economia)

KANSAS CITY:

Nem Biden nem Trump: jovens dos EUA estão céticos sobre as eleições presidenciais

Desde as últimas eleições presidenciais nos Estados Unidos, os jovens eleitores passaram por formaturas, novos empregos e pela pandemia de covid-19, mas a provável repetição do duelo eleitoral Trump-Biden no próximo ano deixa muitos jovens de vinte e poucos anos com uma desconfortável sensação de 'déjà vu'.

(EUA política eleições)

WASHINGTON:

IA ameaça aumentar desinformação na corrida à Casa Branca em 2024

De imagens fabricadas da prisão de Donald Trump até um vídeo que retrata um futuro distópico com Joe Biden reeleito, a corrida para a Casa Branca em 2024 enfrenta uma avalanche de desinformação facilitada pela tecnologia naquela que é vista como a primeira eleição americana baseada na Inteligência Artificial (IA).

(EUA tecnologia desinformação política IA)

BUENOS AIRES:

Argentinos preparam bastão para o próximo presidente

No atelier do ourives Juan Carlos Pallarols, a minutos a pé da Casa Rosada em Buenos Aires, é preparado o bastão que será utilizado pelo vencedor da eleição presidencial na Argentina em 19 de novembro.

(Argentina eleições)

PANAMÁ:

Panamá declara moratória de mineração após duas semanas de protestos massivos

O Congresso do Panamá aprovou, nesta sexta-feira (3), uma moratória indefinida sobre a mineração de metais, exigida nas ruas há duas semanas por dezenas de milhares de panamenhos que rejeitam a operação da maior mina de cobre a céu aberto da América Central.

(Panamá mineração política Canadá parlamento)

-- EUROPA

KRAMATORSK:

Perto do 'front' na Ucrânia, a plataforma das lágrimas do trem 712

Com um buquê de rosas nas mãos, o soldado Yuri sobe ao trem para abraçar sua mulher que chega de Kiev para visitá-lo no leste da Ucrânia, perto do "front", onde combate.

(Ucrânia conflito Rússia)

-- ÁFRICA

TIMBUCTU:

O massacre no rio Níger no Mali

Os passageiros acostumados a descer o Níger a bordo da embarcação "Tombouctou" já haviam enfrentado tiros às margens do rio. Mas, naquele dia, Alhadj M'bara compreendeu rapidamente que algo diferente acontecia.

(Mali conflito massacre)

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

EUA: greve no setor automobilístico afeta emprego em outubro

A criação de empregos desacelerou mais do que o esperado em outubro nos Estados Unidos, devido principalmente à histórica greve dos trabalhadores nas três maiores montadoras do país, e a taxa de desemprego subiu ligeiramente para 3,9%, segundo dados oficiais.

(EUA indústria conjuntura emprego macroeconomia desemprego automotor)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

HAVANA:

O sucesso do K-pop em Cuba, terra da salsa

O grande sonho de Samyla Trujillo, uma adolescente de 14 anos, é de um dia viajar para a Coreia do Sul, o país de seus "ídolos". Em Cuba, uma ilha que não tem relações diplomáticas com Seul, cada vez mais adolescentes como ela se apaixonam pelo K-pop.

(Cuba dança Coreia Sul cultura música)

PALOMBARA SABINA, Itália:

Mudança climática afeta produção de azeite de oliva italiano

O rosto de Alan Risolo se transforma ao observar suas oliveiras murchas, quase 40 quilômetros ao nordeste de Roma. Seus ramos frágeis sucumbirão ao peso das azeitonas, perdendo uma colheita pela mudança climática.

(Itália clima agricultura gastronomia)

BOGOTÁ:

O esforço colombiano para repatriar seu patrimônio arqueológico

Com luvas de látex e um jaleco branco, a restauradora Carla Medina tem em suas mãos parte da história da Colômbia. Um crescente número de peças pré-colombianas é retomado do exterior de forma pouco comum: são trazidas pelo próprio presidente Gustavo Petro.

(Colômbia história cultura arqueologia governo museus)

=== ESPORTE ===

-- Acompanhamento dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

