Os pré-candidatos das eleições presidenciais nos Estados Unidos em 2024

Além de Joe Biden e Donald Trump, os dois grandes favoritos, uma dezena de pré-candidatos, entre governadores, empresários e até um sobrinho de John Fitzgerald Kennedy (JFK), anunciaram que desejam disputar as eleições presidenciais dos Estados Unidos em novembro de 2024.

A seguir, uma lista dos pré-candidatos à Casa Branca a 12 meses das eleições.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O atual presidente anunciou no fim de abril que é candidato à reeleição com o objetivo de trabalhar em particular para a parte do país "esquecida", deixada de lado pela globalização.