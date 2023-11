O massacre no rio Níger no Mali

Os passageiros acostumados a descer o Níger a bordo da embarcação "Tombouctou" já haviam enfrentado tiros às margens do rio. Mas, naquele dia, Alhadj M'bara compreendeu rapidamente que algo diferente acontecia. Os disparos que obrigaram este comerciante e os demais passageiros a deitarem-se no convés no dia 7 de setembro anunciaram um ataque que mataria dezenas de pessoas e incendiaria a embarcação que liga as cidades fluviais do Mali ao longo de centenas de quilômetros terras semidesertas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mesmo em um país habituado aos massacres perpetrados por jihadistas, milicianos, combatentes e mercenários do grupo russo Wagner, a matança a cerca de vinte quilômetros de Bamba, entre Gao e Tombouctou, foi singular, e não apenas por sua magnitude.

Ninguém sabe realmente o que provocou os 15 minutos de foguetes, tiros e chamas contra os passageiros. Doze testemunhas conversaram com a AFP. Narraram o terror, mas também o empenho dos soldados e a solidariedade entre as vítimas. O comerciante malinês M'bara se descreve como um "veterano" do "Tombouctou". O sexagenário conta que embarcou na balsa para vender pequenos itens de consumo durante os vários dias de viagem. No momento dos fatos havia pelo menos 500 pessoas na embarcação, com capacidade para 300. Era hora do café da manhã e os passageiros estavam inquietos.

"Desde que zarpamos de Tombuctu ouvimos rumores de que o barco seria atacado", conta M'bara. Há semanas as hostilidades aumentavam entre grupos armados no norte, jihadistas, separatistas e soldados. A cidade de Tombuctu está bloqueada por um movimento afiliado a Al-Qaeda, o Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos (GSIM), e qualquer um que entrar ou sair dela se torna um alvo em potencial. O rio costumava ser uma alternativa de transporte mais segura, mas dias antes um adolescente morreu por um foguete e na véspera do ataque outro barco que navegava pelo rio alertou para o perigo.

Cerca de nove horas da manhã, a estudante Aicha Traoré tira fotos do convés ao avistar alguns veículos nas dunas do horizonte. A jovem e outras pessoas avisaram os militares que estavam a bordo. M'bara havia mandado seu filho tomar um chá quando "começaram os disparos", relata. Os soldados mandam todos deitarem no chão.