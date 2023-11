O esforço colombiano para repatriar seu patrimônio arqueológico

Com luvas de látex e um jaleco branco, a restauradora Carla Medina tem em suas mãos parte da história da Colômbia. Um crescente número de peças pré-colombianas é retomado do exterior de forma pouco comum: são trazidas pelo próprio presidente Gustavo Petro.

A maioria das peças devolvidas à Colômbia foram retiradas do país quando não havia um consenso jurídico no mundo sobre o tráfico de bens arqueológicos. Somente a partir de 1997 a legislação colombiana reconheceu o Estado como legítimo proprietário do patrimônio arqueológico nacional.

No entanto, a luta contra o tráfico ilegal destas peças não tem sido uma prioridade em um país assolado por meio século de conflitos armados entre autoridades, guerrilhas, grupos paramilitares e facções criminosas. Enquanto o orçamento sugerido pela Presidência para o ICANH em 2024 equivale a cerca de US$ 2,3 milhões (R$ 11,5 milhões), o proposto para a área da defesa e da Polícia é quase 600 vezes maior.

Juan Pablo Ospina, coordenador do grupo de antropologia do ICANH, destaca, entretanto, que no atual governo as repatriações têm sido "bem-sucedidas" porque o avião presidencial tem estado "totalmente disponível" para trazer peças "embaladas e adequadamente protegidas nessas viagens".