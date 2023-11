Messi terá noite de homenagens em Miami pela conquista da 8ª Bola de Ouro

O astro argentino Lionel Messi será homenageado no dia 10 de novembro pela torcida do Inter Miami pela conquista de sua oitava Bola de Ouro, em uma noite de comemorações que incluirá um amistoso contra outra equipe da MLS, o New York City FC.

O Inter, que tem como um de seus proprietários o ex-jogador inglês David Beckham, convidou seus torcedores nesta sexta-feira (3) para irem ao estádio DRV PNK na chamada "Noite de Ouro", que também incluirá uma festa depois do jogo, fogos de artifício e convidados especiais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes do amistoso, o troféu da Bola de Ouro será exibido para os torcedores e haverá discursos de Messi, do proprietário e gerente da equipe, Jorge Mas, e do comissário da MLS, Don Garber.