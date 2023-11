Mais de 50 mortos no Nepal por terremoto de magnitude 5,6

Pelo menos 56 pessoas morreram em dois distritos do oeste do Nepal devido a um terremoto de magnitude 5,6 que ocorreu nesta sexta-feira à noite (3), disseram as autoridades locais no sábado de madrugada.

O tremor sacudiu uma área remota no oeste do país, no Himalaia, e, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, teve uma profundidade de apenas 18 quilômetros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A vibração foi sentida até na capital da Índia, Nova Délhi, localizada a quase 500 quilômetros do epicentro.