Mainz rescinde com jogador que publicou mensagem de apoio à Palestina

O clube da primeira divisão alemã escreveu na rede social X (antigo Twitter) que encerrou "imediatamente a relação contratual que o ligava a Anwar El Ghazi", após as "declarações e publicações do holandês nas redes sociais".

O Mainz 05, da Alemanha, anunciou nesta sexta-feira (3) que rescindiu o contrato do atacante holandês Anwar El Ghazi, após a abertura de uma investigação contra o jogador por possível "perturbação da ordem pública", devido a suas mensagens sobre o conflito entre Israel e Hamas.

A Justiça alemã vai analisar se o jogador é culpado de "aprovar crimes relacionados com discurso de ódio", explicou o MP de Koblenz à agência SID, filial da AFP, confirmando a informação publicada pelo jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung.

El Ghazi, nascido em Roterdã numa família de origem marroquina, tinha sido suspenso pelo Mainz no dia 17 de outubro, após uma mensagem nas redes sociais sobre a guerra entre Israel e Hamas, que tinha sido considerada "inaceitável" e incompatível com os "valores do clube".

O jogador publicou a frase "do rio ao mar, a Palestina será livre", vista por alguns como um apelo à destruição de Israel e por outros como um pedido de igualdade de direitos entre palestinos e israelenses.

O Mainz anunciou no início desta semana que o jogador estava sendo reintegrado ao elenco depois de conversar com a diretoria. Ele lembrou que, no dia da polêmica, apagou a mensagem poucos minutos depois de ser repreendido pela repercussão.

No entanto, El Ghazi reiterou sua posição no Instagram na última quarta-feira, negando que tenha mudado de ideia em relação à mensagem inicial.

"Não me arrependo nem tenho remorso da minha posição. Não me distancio do que disse nem de ser, hoje e até o meu último suspiro, a favor da humanidade e dos oprimidos", afirmou o jogador, que também pediu o "fim da matança em Gaza".