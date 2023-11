Klopp diz que Luis Díaz decidirá se joga ou não, após sequestro de seus pais

O atacante colombiano Luis Díaz decidirá se terá condições de jogar pelo Liverpool contra o Luton, no domingo, pelo Campeonato Inglês, depois do sequestro de seus pais na Colômbia, afirmou o técnico dos 'Reds', Jürgen Klopp, nesta sexta-feira (3).

"Devemos esperar", disse Klopp em entrevista coletiva. "Ele está bem".

"No treino que teve conosco, vimos que quando está com os companheiros ele está bem, está ok, mas percebemos que não dormiu muito", explicou o treinador.