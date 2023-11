Justiça eleitoral autoriza Bukele a tentar reeleição em El Salvador

O Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) de El Salvador deu parecer favorável nesta sexta-feira (3) à inscrição da candidatura à reeleição do presidente Nayib Bukele para o pleito de 4 de fevereiro, apesar das alegações da oposição de que tal medida é inconstitucional.

"Com quatro votos e uma abstenção do magistrado Julio Olivo, a chapa presidencial do partido Novas Ideias" está inscrita "após corroborar o cumprimento dos requisitos legais", atestou o TSE em seu perfil na rede social X, o antigo Twitter.

Após o anúncio oficial, Bukele escreveu nessa mesma rede: "Legalmente inscritos e sem votos contrários."