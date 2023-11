Junta birmanesa promete contra-atacar grupos armados étnicos

O chefe da junta militar de Mianmar prometeu "contraofensivas" após o ataque coordenado de grupos étnicos armados que assumiram o controle de municípios e estradas perto da fronteira com a China, de acordo com um jornal estatal nesta sexta-feira (3).

"O governo lançará contraofensivas", disse Min Aung Hlaing em um discurso feito na quinta-feira na capital Naypyidaw, na frente de autoridades do governo militar.

O general, citado pelo jornal Global New Light of Myanmar, afirmou que o Exército irá responder ao ataque perpetrado esta semana por grupos armados étnicos contra campos militares no norte do país.