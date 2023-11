Israel recomenda a seus cidadãos evitar viajar para fora por 'aumento do antissemitismo'

Israel aconselhou seus cidadãos, nesta sexta-feira (3), a evitarem viajar para o exterior, devido a um "aumento significativo do antissemitismo" no mundo desde o início da guerra com o Hamas, em 7 de outubro.

As autoridades israelenses "veem um aumento significativo do antissemitismo" e de uma "incitação" a isso, assim como "ataques que podem pôr em perigo a vida dos israelenses e judeus no mundo", afirmou o Conselho de Segurança Nacional de Israel.