Israel confirma que bombardeou uma ambulância em Gaza e disse que era 'usada' pelo Hamas

O Exército israelense confirmou, nesta sexta-feira (3), que bombardeou uma ambulância perto do maior hospital de Gaza e assegurou que o veículo era usado por comandos do Hamas, apesar de funcionários de saúde do território palestino terem assegurado que transportava feridos.

"A aviação disparou contra uma ambulância usada por uma célula terrorista do Hamas, próximo de suas posições na zona de combate", indicou um comunicado militar. O movimento islamista palestino assegurou que o ataque deixou "dezenas de mortos e feridos".