IA ameaça aumentar desinformação na corrida à Casa Branca em 2024

Esta inteligência artificial generativa é capaz de clonar rapidamente a voz de uma figura política e criar vídeos e textos tão verossímeis que os eleitores podem ter dificuldades para compreender o que é real e o que é falso, ao mesmo tempo que colocam em risco a confiança no processo eleitoral.

De imagens fabricadas da prisão de Donald Trump até um vídeo que retrata um futuro distópico com Joe Biden reeleito, a corrida para a Casa Branca em 2024 enfrenta uma avalanche de desinformação facilitada pela tecnologia, naquela que é vista como a primeira eleição americana com base na Inteligência Artificial (IA).

Depois que Biden anunciou formalmente sua candidatura à reeleição, o Partido Republicano publicou em abril um vídeo gerado pela IA que supostamente retraria "o possível futuro do país" caso o democrata fosse reeleito. As imagens mostravam pânico em Wall Street, a China invadindo Taiwan, ondas de imigrantes esmagando agentes da fronteira e a cidade de San Francisco tomada por militares diante da escalada da criminalidade.

Um vídeo divulgado em junho pela campanha presidencial do governador da Flórida, Ron DeSantis, supostamente mostrava o ex-presidente Trump abraçando Anthony Fauci, um importante membro do grupo de trabalho americano sobre o coronavírus. A equipe de verificação digital da AFP descobriu que o vídeo usava imagens geradas por IA.

Mais de 50% dos americanos estimam que conteúdos falsos gerados por esta ferramenta podem influenciar o resultado das eleições de 2024, de acordo com uma pesquisa publicada em setembro pelo grupo de mídia Axios e pela empresa de inteligência empresarial Morning Consult. Cerca de um terço dos cidadãos dos EUA afirmou que confiará menos nos resultados por causa da IA, de acordo com o estudo.

"Os propagadores de desinformação estão empregando imagens, áudio e texto gerados por IA, fazendo com que a verdade seja mais fácil de distorcer e mais difícil de discernir", completou.

"Através de modelos (IA) fáceis e baratos de usar, enfrentaremos um oeste selvagem de reivindicações e reconvenções de campanha, com uma capacidade limitada de distinguir material falso do real e incerteza sobre como esses apelos afetarão a eleição", disse Darrell West, da Brookings Institution.

Diante deste cenário, especialistas alertam que tais sentimentos podem reviver a revolta contra o processo eleitoral, desencadeando atos como a invasão ao Capitólio por apoiadores de Trump em 6 de janeiro de 2021, devido a falsas acusações de que as eleições de 2020 foram fraudadas.

Paralelamente aos riscos, o rápido avanço da IA a transformou em um recurso "revolucionário" para entender comportamentos dos eleitores e tendências de campanhas a um "nível muito detalhado", afirmou Vance Reavie, CEO da Junction AI.

Antes de seu advento, equipes de campanha contratavam consultores caros para desenvolver planos de divulgação e passavam horas escrevendo discursos, pontos de discussão e publicações nas redes sociais, mas a IA possibilitou que estas tarefas fossem resolvidas em um tempo muito menor, explicou Reavie.

A AFP fez uma simulação em que pediu ao ChatGPT para que criasse um boletim de campanha pró-Trump, alimentando-o com declarações falsas do ex-presidente desmentidas por equipes americanas de verificação digital. A ferramenta então produziu, em questão de segundos, um documento de campanha inteligente com estas mesmas falas.

Quando a AFP pediu ao chatbot que tornasse o boletim mais "agressivo", este divulgou as mesmas declarações em um tom mais apocalíptico.

As autoridades estão correndo para estabelecer barreiras de proteção para a IA, e vários estados americanos, incluindo Minnesota, aprovaram leis para criminalizar desinformações destinadas a prejudicar candidatos políticos ou influenciar eleições.

Na segunda-feira (30), Biden emitiu um decreto para promover o uso "seguro e confiável" da Inteligência Artificial.

"Deepfakes usam áudio e vídeo gerados por IA para difamar reputações, espalhar notícias falsas e cometer fraudes", disse o democrata ao assinar a ordem executiva.

Ele expressou preocupação de que os golpistas pudessem fazer uma gravação da voz de alguém para gerar um áudio falso. "Eu vi um dos meus (...) disse a mim mesmo: 'Quando diabos eu disse isso?'", completou.

