Hezbollah não deve 'se aproveitar' do conflito entre Israel e o Hamas, alertam os EUA

Os Estados Unidos pediram, nesta sexta-feira (3) ao Hezbollah, que não "se aproveite" do conflito entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas em Gaza, depois de o líder das milícias xiitas libanesas ter dito que "todas as opções" estavam abertas no contexto atual.

"Nós e os nossos aliados temos sido claros: o Hezbollah e outros atores - estatais ou não estatais - não devem tentar se aproveitar do conflito em curso", disse aos jornalistas um porta-voz não identificado do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos.

