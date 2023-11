Hamas anuncia bombardeio israelense letal em frente ao principal hospital de Gaza

As autoridades do Hamas em Gaza afirmaram, nesta sexta-feira (3), que Israel bombardeou um comboio de ambulâncias que saía do principal hospital do território palestino, matando "dezenas" de pessoas.

Segundo um comunicado do Hamas, o comboio deveria transportar feridos do hospital Al Shifa para a fronteira com o Egito. Em um vídeo da AFPTV no local, pode-se ver diversos corpos e pessoas feridas ao lado de uma ambulância danificada.