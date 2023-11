Famílias israelenses denunciam crimes contra a humanidade perante o TPI

As famílias solicitaram, também, que o promotor do TPI emita um mandado de prisão internacional contra os líderes do Hamas, disse o advogado francês François Zimeray em um comunicado.

As famílias de nove vítimas israelenses dos ataques do Hamas apresentaram uma denúncia por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio, perante o Tribunal Penal Internacional (TPI), anunciou nesta sexta-feira (03) seu advogado.

O advogado disse que recorreu ao TPI porque este tribunal é "o herdeiro" do julgamento de Nuremberg. "É o melhor que a comunidade internacional construiu para enfrentar adequadamente as atrocidades em massa", afirmou.

"Perante à barbárie, a força do direito deve prevalecer", disse Zimeray em uma entrevista com a Radio Classique.

A denúncia foi apresentada por nove famílias de vítimas israelenses, "todas civis e muitas delas estavam no festival de música 'Tribe of Nova'", acrescentou Zimeray.

O TPI, fundado em 2002, iniciou uma investigação em 2021 sobre Israel, o Hamas e outros grupos armados palestinos por possíveis crimes de guerra nos territórios palestinos.

Seu promotor, Karim Khan, afirmou que qualquer suposto crime de guerra no atual conflito estaria sob a jurisdição do TPI.

No entanto, as equipes do TPI não puderam entrar em Gaza nem em Israel - que não é membro do tribunal.