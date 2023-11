Ex-presidente peruano pede para deixar prisão por tratamento de câncer

O ex-presidente do Peru, Alejandro Toledo, solicitou nesta sexta-feira (3) sua saída da prisão para receber tratamento contra câncer, em sua primeira intervenção no julgamento que enfrenta por supostamente ter recebido propinas milionárias da construtora brasileira Odebrecht.

"Peço-lhes por favor, tem a ver com o tema da minha saúde, peço que eu possa me defender em liberdade [...] Tenho câncer", suplicou Toledo, de 77 anos, com a voz embargada ao se dirigir ao tribunal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Toledo sugeriu inclusive que fosse colocado em "prisão domiciliar" caso não recupere sua liberdade, segundo a audiência transmitida pelo canal do Poder Judiciário, à qual a imprensa não teve acesso.