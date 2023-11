Djokovic vence Rune e vai às semifinais do Masters 1000 de Paris

Em um jogo eletrizante, o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, conseguiu nesta sexta-feira (3) sua revanche contra o dinamarquês Holger Rune (7º), que no ano passado o derrotou na final do Masters 1000 de Paris, e se classificou para as semifinais da atual edição do torneio na capital francesa.

Djokovic fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-5, 6-7 (7/3) e 6-4, em duas horas e 54 minutos.

Em um duelo de gerações, o principal jogo do dia não decepcionou o público na Accor Arena de Paris.