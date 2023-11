Diniz prega respeito ao Boca e promete Flu preparado para final da Libertadores

"É um time que sabe marcar e jogar muito bem. Analisamos muitas partidas do Boca. É um time muito dedicado e com grande qualidade. É um jogo que tem muito equilíbrio e tem tudo para ser um grande jogo amanhã", acrescentou o técnico tricolor.

"Temos muito respeito pelo Boca, que fez muita coisa para chegar à final", disse Diniz na véspera do jogo decisivo, no Maracanã.

O técnico do Fluminense, Fernando Diniz, pregou respeito ao Boca Juniors, adversário do time carioca na final da Copa Libertadores, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (3), no Rio de Janeiro.

Diniz evitou se referir a um jogador em particular do Boca, mas advertiu que o Fluminense está preparado para qualquer situação na partida, marcada para as 17h (horário de Brasília).

"Treinamos pênalti e também tudo para fazermos nosso melhor em campo. O Fluminense, posso te garantir, se preparou para todos os cenários", ressaltou.

O treinador também pediu "cordialidade e harmonia" e que ambas as torcidas respeitem o resultado da decisão, seja ele qual for.

"A torcida quer ganhar o campeonato. O importante, para a torcida, é respeitar quem vai ganhar. Aquele que perder não tem o direito de ter atos de violência e sair quebrando tudo. Acho que tem que canalizar sua frustração", destacou Diniz.

O zagueiro Nino, capitão do Tricolor, recuperado de uma torção no joelho que o afastou dos treinos por várias semanas, destacou a força mental do Fluminense e de seus principais jogadores para encarar a final.

"O time chega muito bem preparado para a final. Temos jogadores acostumados a fazer grandes jogos e há muito tempo pensamos nesse dia (...) chegamos à final com muito merecimento", afirmou.