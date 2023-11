Desolação no enterro de combatentes mortos em operação israelense na Cisjordânia

Os tiros para o alto se misturaram com os gritos de dor nesta sexta-feira (3) no cortejo fúnebre de três combatentes palestinos mortos durante uma operação do Exército israelense na Cisjordânia.

"Eles podem fazer o que quiserem, do nosso lado, estamos prontos, vamos lutar e vamos resistir", afirmou Majid Abu Zmawa, um combatente de 18 anos, do lado e fora da funerária onde os corpos estavam sendo preparados para o enterro, no norte de Jenin.

Desde que o movimento islamista palestino Hamas lançou um ataque em território israelense em 7 de outubro, resultando em 1.400 mortes, segundo autoridades israelenses, a tensão aumentou na Cisjordânia, onde as operações do exército israelense em cidades palestinas se multiplicaram.