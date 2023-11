Correção: Netanyahu rechaça cessar-fogo sem libertação de reféns, mesmo ante pressão dos EUA

O cargo de Benjamin Netanyahu estava incorreto, na primeira linha da versão enviada anteriormente. Ele é primeiro-ministro, não presidente como constava. Segue versão corrigida.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta sexta-feira, 3, que não haverá cessar-fogo temporário até que os 240 reféns sejam libertados. A alegação acontece em meio à resistência do país ao pedido dos Estados Unidos por uma "pausa humanitária" na guerra.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que a suspensão é necessária para aumentar as entregas de doações e ajudar a libertar os reféns. Blinken está em Israel pela terceira vez desde o estopim do conflito e reiterou o apelo do presidente americano, Joe Biden, pelo cessar-fogo a fim de resolver o agravamento da crise humanitária. A Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou hoje que cerca de 70% da população em Gaza fugiu de suas casas.