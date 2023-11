Comunicado do Business Wire :Timeline

No dia 7 de novembro, o primeiro Encontro de Cúpula Científico Mundial sobre Urolitina A, trazida ao cenário internacional pela Timeline, está definido para apresentar pesquisas de mudança de paradigma no campo da longevidade. Liderada por especialistas da comunidade científica, o encontro de cúpula virtual, aberta ao público em geral, profissionais e cientistas, irá destacar as pesquisas mais recentes sobre o envelhecimento, com especial foco na Urolitina A, uma molécula natural pós-biótica inovadora com um impacto significativo na saúde.

O encontro de cúpula irá explorar a ciência mais recente em torno da Urolitina A, apresentando uma impressionante lista de distintos pesquisadores e médicos, incluindo o Prof. Johan Auwerx, MD PhD (Instituto Federal Suíço de Tecnologia EPFL); Prof Brian Kennedy, PhD (Universidade Nacional de Singapura); Prof. Eric Verdin, MD PhD (Presidente do Buck Institute for Research on Aging); Prof. Coleen Murphy, PhD (Universidade de Princeton); Prof. Navindra Seeram, PhD (Universidade de Rhode Island); Dr. Dominic Denk, MD (Hospital Universitário Goethe de Frankfurt); Dr. Nicola Vannini (Universidade de Lausanne / Instituto do Câncer Ludvig), Prof. Evandro Fang, PhD (Universidade de Oslo) e muitos mais.

A Urolitina A está na vanguarda do envelhecimento saudável com seu potencial exclusivo de alcançar as diversas características mais importantes do envelhecimento. A Timeline investiu mais de 15 anos de trabalho pioneiro em pesquisas sobre longevidade que foram essenciais para tornar esta molécula acessível às pessoas como um produto de saúde seguro e eficaz. O evento de um dia inteiro irá apresentar temas baseados na ciência e enraizados na saúde mitocondrial, como: