Comunicado do Business Wire :Posiflex Technology Inc.

A Posiflex Technology Inc., uma líder global em sistemas de Ponto de Venda (POS, Point of Sale) e em soluções On-line para On-line (O2O), tem o prazer de anunciar a disponibilidade do primeiro terminal POS do mundo que apresenta um design articulado (clamshell) que otimiza a eficiência de manutenção, conserva espaço e aprimora a segurança operacional. Por meio do seu design inovador articulado, sem parafusos e modular, o Haydn Série ZT permite levantar o monitor sem qualquer esforço, oferecendo acesso conveniente aos componentes modulares internos para reparos, substituições e atualizações fáceis. Todo este processo pode ser concluído em apenas um minuto, tornando-o quatro vezes mais eficiente em termos de tempo do que em terminais POS tradicionais. Este recurso o torna uma escolha ideal para uso em supermercados, lojas de conveniência, mercearias, restaurantes e outros locais de varejo ou hospitalidade.

Tecnologia centrada no cliente para uma melhor experiência e eficiência de usuário Para a maioria das empresas voltadas para o cliente, o ponto de venda (POS) serve como uma tábua de salvação vital. Garantir sua operação tranquila e eficiente é essencial, já que qualquer tempo de inatividade pode levar ao aumento de custos e redução das margens de lucro. O Posiflex série ZT apresenta uma série inigualável de terminais POS ao ostentar tecnologia patenteada e apresentar um novo conceito destacado pelo mecanismo inaugural de abertura articulada (clamshell) da indústria. Esta inovação redefine o fator de forma de mecanismo convencional com um design mais inteligente e voltado para o cliente. Operações super-robustas e suaves Alimentado por uma CPU Intel® Tiger Lake ou Elkhart Lake de alto desempenho, a série ZT utiliza um design de chassi em alumínio fundido para facilitar o resfriamento sem a necessidade de ventoinhas. O design livre de ventoinhas e sem parafusos elimina os pontos fracos mecânicos e oferece vantagens de robustez e confiabilidade. A rigorosa proteção IP44 também é integrada para proteção contra poeira, sujeira, graxa e derramamentos, garantindo uma operação perfeita e vida útil prolongada sob as demandas do uso diário e contínuo. Designs ocultos para proteção dos dados e prevenção da desordem Para garantir ainda mais a operação e serviços ininterruptos, o Posiflex Série ZT incorpora um design de E/S oculto que impede a conexão a dispositivos não confiáveis, evitando assim qualquer possível corrupção de dados. As portas USB são protegidas por um mecanismo de travamento para impedir a transferência de dados não autorizada e a infecção por vírus.

Além disso, a fonte de alimentação fica escondida na base e um sistema de gerenciamento de cabos de 3 vias mantém a organização da mesa, aprimorando o ambiente de loja e a experiência do usuário. Instalações flexíveis e ângulo de visão Para acomodar vários tipos de ambientes, a série ZT oferece opções de monitores sem toque (touchscreen) PCAP true-flat de 15" ou 15,6", juntamente com várias opções de montagem em mesa e na parede adequadas aos requisitos específicos da estações de trabalho. Além disso, a série ZT é compatível com o design exclusivo de dobradiça giratória de 0° a 90° que oferece aos usuários um ângulo de visão mais confortável e cenários de utilização mais adaptáveis.

Conectividade e funcionalidade aprimoradas Os terminais POS Posiflex ZT aprimoram ainda mais a funcionalidade por meio da implantação de E/S diversificada e flexível. Alguns modelos estão equipados com a conveniência do PoweredUSB de 24 V, ampliando as opções de conectividade. Os terminais podem ser complementados com acessórios laterais dedicados para fornecer recursos versáteis que atendem a diferentes necessidades. Isso inclui portas retidas para integração perfeita com sensores de impressão digital/i-Button, MSR e dispositivos RFID e um segundo monitor com scanner interno. Sobre o POSIFLEX Group