Comunicado do Business Wire :Emory University

-- Dra. Susan Bauer-Wu, presidente do Mind and Life Institute e autora da obra A Future We Can Love: How We Can Reverse the Climate Crisis with the Power of Our Hearts and Minds

-- Dr. Lobsang Tenzin Negi, diretor executivo do Centro de Compaixão Emory

-- Moderado pelo Dr. Brendan R. Ozawa-de Silva, professor associado, Centro de Compaixão Emory.

O webinar é um Evento de Conscientização Global para a Compassion Shift Initiative(Iniciativa de Mudança por Compaixão). A participação é aberta a todos e é necessário fazer uma inscrição prévia em: https://tinyurl.com/AdvanceCompassion.

A visão de Sua Santidade o Dalai Lama para um mundo futuro centrado na compaixão nunca foi tão oportuna: o seu recente apelo para uma "revolução da compaixão" não é um apelo político nem econômico, mas sim um apelo baseado em valores humanos básicos compartilhados por todos.

O webinar abordará o significado por trás do apelo do Dalai Lama, como os cidadãos podem ajudar a concretizar isso e destacará o trabalho do Centro de Compaixão Emory enquanto responde ao desafio do Dalai Lama.