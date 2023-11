Chefe do Hezbollah exalta ataque do Hamas e chama conflito com Israel de 'guerra santa'

Em Beirute, uma multidão acompanhava o esperado discurso de Hassan Nasrallah, chefe do grupo radical islâmico Hezbollah, que é financiado pelo Irã e tem trocado disparos com Israel na fronteira com o Líbano. A expectativa era grande, e não só na capital libanesa: o mundo inteiro observou com atenção, em meio ao temor de que a guerra pudesse ganhar uma nova escala com a entrada oficial do Hezbollah no conflito - o que não aconteceu, pelo menos até agora.

"Todas as opções estão na mesa. Devemos estar preparados para todas as possibilidades no futuro", ameaçou Nasrallah. "O desenvolvimento na fronteira com o Líbano depende do que vai acontecer em Gaza."

Apesar de negar qualquer envolvimento no ataque terrorista do Hamas, exaltado por ele como uma "operação bem-sucedida", o chefe do Hezbollah disse que eles entraram na batalha no dia seguinte, com os disparos na fronteira que "podem parecer modestos, mas são muito significativos", pois, segundo ele, tiram o foco de Gaza e obrigam Israel a manter tropas também no norte do país.