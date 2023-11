Chefe do Hezbollah considera 'realista' a possibilidade de uma 'guerra total'

O líder islamista insistiu que "todas as opções" estão abertas e alertou os Estados Unidos que, se quiserem evitar uma conflagração regional, devem "deter a agressão [israelense] contra Gaza".

"A possibilidade de essa frente registrar uma nova escalada ou uma guerra total (...) é realista e pode ocorrer, o inimigo deve se preparar", advertiu Nasrallah no seu primeiro discurso desde o início da guerra em Gaza, em 7 de outubro.

O chefe do movimento libanês pró-Irã Hezbollah, Hassan Nasrallah, considerou nesta sexta-feira (3) "realista" a possibilidade de que o conflito entre Israel e o Hamas em Gaza possa desencadear uma "guerra total".

No seu discurso, o líder do movimento xiita garantiu que o Hamas, seu aliado, tomou a decisão de atacar Israel sozinho e que não informou nem o Hezbollah nem o Irã das suas ações.

Os combatentes do Hezbollah intervieram contra Israel no dia seguinte ao início da guerra, embora na fronteira e de forma comedida.

O discurso de Nasrallah era esperado já que ele tinha que determinar se o Líbano iria entrar diretamente no conflito, desencadeado após o ataque do movimento islamita palestino Hamas contra Israel.

As suas declarações coincidiram com a visita do chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, a Israel, onde pediu "pausas" humanitárias na Faixa de Gaza.

Nasrallah também insistiu que o seu movimento está pronto "diante da frota com a qual nos ameaçam" e alertou contra qualquer ataque ao Líbano.

"Ao inimigo que possa pensar em atacar o Líbano ou realizar uma operação preventiva, dizemos que seria a maior estupidez da sua existência", insistiu.