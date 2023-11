Chefe da diplomacia dos EUA pede 'pausas' humanitárias em Gaza

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, defendeu nesta sexta-feira (3) em Tel Aviv a proteção dos civis palestinos na ofensiva aérea e terrestre lançada pelo Exército israelense na Faixa de Gaza contra o movimento islamista Hamas. Em um momento de temor de propagação do conflito pela região, o influente líder do Hezbollah libanês, Hassan Nasrallah, responsabilizou os Estados Unidos pelo conflito que explodiu em7 de outubro, quando Hamas invadiu Israel e matou mais de 1.400 pessoas e fez cerca de 240 de reféns, conforme balanço israelense. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo o Hamas, no poder em Gaza desde 2007, os bombardeios israelenses lançados em represália provocaram mais de 9.200 mortes, incluindo mais de 3.800 crianças no território palestino, que tem 362 km2 e cerca de 2,4 milhões de habitantes.

Durante a visita de Blinken, o Hamas denunciou que Israel bombardeou um comboio de ambulâncias que saía do hospital Al-Shifa, o principal hospital da Faixa de Gaza, matando "dezenas" de pessoas. Em um vídeo da AFPTV no local, vê-se vários corpos e pessoas feridas junto a uma ambulância danificada. Em sua reunião com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, Blinken defendeu o estabelecimento de "pausas humanitárias" para proteger os civis palestinos. Já Netanyahu rejeitou qualquer "trégua temporária sem a libertação dos reféns" capturados pelo Hamas. O secretário de Estado recordou a posição do governo de Joe Biden, favorável à criação de um Estado palestino como "única forma de garantir" a segurança de Israel. Os Estados Unidos revelaram que usaram drones desarmados para auxiliar em eventuais missões de resgate de reféns em Gaza. Os temores de uma escalada regional aumentaram com a multiplicação dos confrontos de artilharia entre Israel e o Hezbollah no sul do Líbano. O chefe do Hezbollah afirmou que a possibilidade de "uma escalada adicional ou de uma guerra total (...) é realista e pode ocorrer".

"Quem quiser evitar uma guerra regional deve deter rapidamente a agressão em Gaza", disse Nasrallah. Ontem, Israel havia anunciado o cerco total à cidade de Gaza, a principal do enclave. "Gaza será uma maldição na história de Israel", e muitos dos seus soldados "voltarão em sacos pretos", disse um porta-voz das Brigadas Ezzedin al-Qassam, o braço armado do Hamas.

Antes do anúncio do bombardeio perto do hospital Al-Shifa, o Ministério da Saúde do Hamas relatou 15 mortos em um bombardeio israelense contra o bairro de Zaytun, na cidade de Gaza. Também informou que 14 deslocados que tentavam fugir para o sul de Gaza morreram em outro bombardeio israelense. Segundo o Hamas, quase 200 pessoas morreram esta semana em uma série de bombardeios israelenses contra Jabaliya, o maior campo de refugiados de Gaza. O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos estimou que os bombardeios contra Jabaliya podem constituir "crimes de guerra".