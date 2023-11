Bombardeio ucraniano deixa nove mortos em região ocupada da Ucrânia, diz autoridade russa

Mais cedo, Konstantin Basiuk, um responsável local pró-russo, denunciou no Telegram que "o Exército ucraniano atacou infraestruturas civis no distrito de Chaplinka", localizado na zona ocupada da região de Kherson (sul).

"Nove mortos foram retirados dos escombros", afirmou à televisão russa Rossiya 24, Vladimir Saldo, governador nomeado por Moscou nessa parte do sul da Ucrânia.

Um bombardeio de Kiev contra uma região do sul da Ucrânia ocupada pela Rússia deixou nove mortos nesta sexta-feira (3), afirmou uma autoridade nomeada por Moscou.

O ataque atingiu um "fundo de pensões e um escritório de empregos", revelou.

Chaplinka está a cerca de 100 quilômetros de Kherson, a capital regional que foi retomada pelas forças ucranianas em novembro de 2022 após vários meses sob controle da Rússia, que lançou uma ofensiva na Ucrânia em fevereiro do mesmo ano.

Em meados de 2023, as forças ucranianas lançaram uma contraofensiva para recuperar territórios controlados pela Rússia, especialmente, no sul do país.

