Blinken se reunirá com chanceleres de 5 países árabes no sábado em Amã (Jordânia)

Os chanceleres de Jordânia, Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar vão se reunir no sábado (4) em Amã, a capital jordaniana, com o secretário de Estado americano Antony Blinken para discutir uma forma de "parar a guerra em Gaza", informou a diplomacia jordaniana.

Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Jordânia indicou que um representante da Autoridade Palestina vai participar do encontro, no qual também serão abordadas as "repercussões [...] da perigosa escalada que coloca em risco a segurança de toda a região", em referência à guerra entre Israel e Hamas em Gaza.

