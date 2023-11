Biden alerta América Latina sobre 'armadilha da dívida' chinesa

Para contra-atacar a crescente influência de Pequim, Biden anunciou que "a Corporação Internacional Financeira de Desenvolvimento dos Estados Unidos e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) lançam uma nova plataforma de investimento para destinar bilhões de dólares à construção de infraestrutura sustentável" na América.

Ele não forneceu números, mas o dinheiro será principalmente direcionado para "fortalecer as cadeias de suprimento críticas, portos modernos, redes de energia limpa e infraestrutura digital" porque são "os componentes básicos" de "uma economia competitiva e resiliente", disse o presidente.

A transição energética e a proteção do meio ambiente também estão na mira de Washington, que se compromete a promover, em colaboração com o BID, um fundo com títulos verdes e azuis, ambos mecanismos relacionados à proteção ambiental, semelhantes ao que o Equador realizou ao reestruturar sua dívida para liberar recursos destinados à conservação da natureza.

Biden está reunido na Casa Branca com os presidentes do Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Peru, República Dominicana, Uruguai, Canadá e Barbados e os ministros das Relações Exteriores do México e do Panamá.

Logo antes da cúpula, os representantes dos 12 países que compõem este fórum criado em 2022 tiveram um café da manhã de trabalho com a secretária do Tesouro, Janet Yellen.