Autoridades ocupam quarta prisão na Venezuela, onde funcionava 'centro de extorsão'

As autoridades venezuelanas ocuparam, nesta sexta-feira (3), a quarta prisão do país controlada por gangues, cujos líderes "se renderam", informou o ministro do Interior.

O Centro Penitenciário da Região Leste, conhecido como "La Pica", localizado no estado de Monagas (leste), foi tomado durante a madrugada. O canal estatal VTV exibiu imagens de veículos blindados entrando no presídio e detentos saindo em fila, sem camisa e com as mãos atrás da cabeça.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A prisão de 'La Pica' foi objeto de uma intervenção e controlada", disse o almirante Remigio Ceballos, ministro de Interior e Justiça, à VTV.