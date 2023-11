Atlético de Madrid perde para Las Palmas na abertura da rodada do Espanhol

Jogando em casa, o Las Palmas abriu 2 a 0 no segundo tempo graças aos gols de Kirian Rodríguez (50') e Benito Ramírez (74'), aproveitando a vulnerabilidade defensiva do time 'colchonero'

Apesar do resultado negativo, o time do técnico Diego Simeone, que vinha de seis vitórias consecutivas no campeonato, é o terceiro colocado com três pontos a menos que o líder Real Madrid.

Por sua vez, o Las Palmas sobe para a parte de cima da tabela, na nona posição.

-- Jogos da 12ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira: