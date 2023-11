Atentado a bomba à polícia deixa cinco mortos no Paquistão

Pelo menos cinco pessoas morreram e 21 ficaram feridas, nesta sexta-feira (3), em um atentado a bomba contra um veículo da polícia no noroeste do Paquistão, disseram as autoridades locais.

Islam acrescentou que, entre os feridos havia oito policiais, além de uma mulher e uma criança.

A bomba foi colocada em uma motocicleta e o alvo era uma van da polícia.

O ataque não foi reivindicado imediatamente, mas os talibãs paquistaneses do Tehreek-e-Taliban Paquistão (TTP) são muito ativos nesta área.

Há vários meses, o Paquistão enfrenta uma deterioração da segurança, em particular desde o retorno dos talibãs ao poder em Cabul, em agosto de 2021. As regiões fronteiriças com o Afeganistão são as mais afetadas.

O TTP aumentou os ataques, que têm como alvo principal as forças de segurança, em particular a polícia, depois de abandonar um frágil cessar-fogo em novembro de 2022.